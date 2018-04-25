Южноуральская прокуратура просит посадить Путина на 8 лет

В Центральном райсуде Челябинска идут прения сторон по делу в отношении экс-главы южноуральского УФНС Александра Путина и бывшего депутата гордумы Сергея Новожилова . Для первого гособвинение запросило 8 лет 6 месяцев колонии, для второго — 7 лет 6 месяцев. Кроме того, прокуратура просит оштрафовать обоих на 28 миллионов рублей.

В ходе сегодняшнего заседания выступят фигуранты дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Путин и Новожилов были задержаны 16 октября 2014 года. Бывшего депутата обвиняют в даче взятки главному налоговику Челябинской области в размере 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, он обставил и отремонтировал квартиру главы УФНС на обозначенную сумму. Взамен тот якобы помог фирме «Архитектура и строительство» получить 23 контракта на ремонт офисных помещений налоговой почти на 16 миллионов рублей.

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