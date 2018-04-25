Самарчанка, 4 года находящаяся в СИЗО, выиграла процесс в Европейском суде по правам человека

В июне 2014 г. женщина была арестована по обвинению в мошенничестве. Через два года дело ушло в суд также с обвинением в участии в организованном преступном сообществе. И скоро уже четыре года как она, не будучи признанной виновной, живет в следственном изоляторе , хотя неоднократно жаловалась на незаконное содержание под стражей.

Раньше Мариничева работала в Регистрационной палате и, по мнению предварительного следствия, предоставляла информацию другим фигурантам процесса из государственного реестра. Однако по словам ее адвоката Станислава Журавлева , такие сведения не являются секретными или особо охраняемыми. Их легко можно получить путем заказа выписки, а Мариничева была заключена под стражу по надуманным основаниям фактически за отказ давать показания в отношении других фигурантов. Содержание под арестом ей постоянно продлевалось в том числе и после передачи дела в суд, который до сих продолжается.

"Свою вину моя подзащитная не признает, а улики как таковые отсутствуют, — считает Журавлев. — В качестве доказательственной базы следствие предъявило заключение лингвистической экспертизы, проведенной экспертом, который по образованию электросвязист, и распечатку прослушанных телефонных переговоров Мариничевой. Из чего полицейскими следователями сделан вывод: «наличие диалогов между фигурантам дела является подтверждением наличия сообщества».

Так как Железнодорожный и Самарский райсуды, а также областной суд при продлении меры пресечения оставляли без внимания любые доводы защиты и полностью воспроизводили позицию обвинения, Европейский суд усмотрел в их действиях нарушение части 3 статьи 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"При продлении меры пресечения наши суды вообще не особо старались в мотивировании своих решений, указывая на то, что «обстоятельства не изменились и не отпали», — заявил адвокат Журавлев. — И повторяли во всех решениях по каждому обвиняемому одни и те же стереотипные формулировки без учета каких-либо конкретных обстоятельств".

После вступления в законную силу решения ЕСПЧ Мариничевой обязаны будут выплатить из государственной казны компенсацию в размере 3,8 тыс. евро.