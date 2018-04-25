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Оренбургский курсант помог полиции задержать опасного преступника
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Оренбургский курсант помог полиции задержать опасного преступника 

ProOren 1 час назад
Накануне в торжественной обстановке полицейские вручили благодарственное письмо и подарки курсанту Президентского кадетского училища за оказание содействия в поимке преступника.
Как сообщают в областном УМВД, кадет Владимир Пахомов стал свидетелем грабежа на ул. Салмышской города Оренбурга. Преступник толкнул на землю женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Увидев происходящее, курсант позвонил в полицию и начал преследовать злоумышленника.
Сумма материального и морального ущерба женщине оценили на 15 тыс. рублей.
Руководство УМВД «Оренбургское» выразило молодому человеку признательность в раскрытии тяжкого преступления и вручили благодарность начальнику училища Татьяне Машковской за должное патриотическое воспитание учащихся.
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