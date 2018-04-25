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В Башкирии за взятку осудили следователя СК, адвоката и сотрудника ГИБДД
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В Башкирии за взятку осудили следователя СК, адвоката и сотрудника ГИБДД 

Новости Рязани 56 минут назад
Фото: Новости Рязани
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-следователю, экс-инспектору ГИБДД и адвокату.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, ранее Октябрьский районный суд Уфы приговорил экс-следователя к 1 году лишения свободы за получение взятки через посредника, а его соучастников за посредничество в даче взятки — к 1,5 годам лишения свободы.
По материалам дела, в июле прошлого года бывший следователь проводил проверку по заявлению женщины о причинении ей телесных повреждений сотрудником ГИБДД, который оформлял административный протокол. Подсудимый решил получить взятку от инспектора ДПС за отказ в возбуждении уголовного дела. В свой преступный план экс-следователь посвятил знакомого адвоката и его родственника — коллегу сотрудника ГИБДД. В августе 2017 года подельники получили взятку в размере 150 тысяч рублей, которую поделили между собой. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, а адвокат передал документ об этом фигуранту первичной проверки. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности МВД по РБ.
Осужденные посчитали вынесенный приговор суровым и обжаловали его, но Верховный суд Башкирии оставил приговор райсуда без изменений.
Фото: pixabay.com
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