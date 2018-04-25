В Башкирии за взятку осудили следователя СК, адвоката и сотрудника ГИБДД

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-следователю, экс-инспектору ГИБДД и адвокату. Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, ранее Октябрьский районный суд Уфы приговорил экс-следователя к 1 году лишения свободы за получение взятки через посредника, а его соучастников за посредничество в даче взятки — к 1,5 годам лишения свободы. По материалам дела, в июле прошлого года бывший следователь проводил проверку по заявлению женщины о причинении ей телесных повреждений сотрудником ГИБДД, который оформлял административный протокол. Подсудимый решил получить взятку от инспектора ДПС за отказ в возбуждении уголовного дела. В свой преступный план экс-следователь посвятил знакомого адвоката и его родственника — коллегу сотрудника ГИБДД. В августе 2017 года подельники получили взятку в размере 150 тысяч рублей, которую поделили между собой. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела, а адвокат передал документ об этом фигуранту первичной проверки. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности МВД по РБ. Осужденные посчитали вынесенный приговор суровым и обжаловали его, но Верховный суд Башкирии оставил приговор райсуда без изменений. Фото: pixabay.com