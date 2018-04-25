Пятеро детей пострадали из-за стрельбы в Мексике

Пятеро учеников ранены в результате стрельбы в школе в Мексике

Пять учеников получили ранения в результате стрельбы на территории одной из средних школ на северо-востоке Мексики , сообщает издание Proceso.com.mx со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел во вторник вечером в городе Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас. По данным издания, две женщины и мужчина подъехали к школе на автомобиле и открыли огонь по подросткам. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. По данным СМИ, состояние одного из раненых учеников оценивается как тяжелое. По данным местного информационного портала Hoy Tamaulipas, правоохранительные органы задержали трех нападавших и еще двух возможных соучастников атаки. Мотив действий задержанных выясняется.