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Шумный сосед выбросил пенсионера-тихоню в помойку
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Шумный сосед выбросил пенсионера-тихоню в помойку 

Все новости Новосибирской области 28 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Было установлено, что в ночь на 2 января 2018 года в одной из коммунальных квартир, расположенных в Дзержинском районе, обвиняемый распивал спиртные напитки со своими соседями, — говорит представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин. — Пожилой мужчина сделал дебоширу замечание из-за шумного поведения. Между ними возник конфликт, в результате которого 35-летний мужчина нанес соседу несколько ударов кухонным ножом в живот. После, чтобы скрыть следы преступления, убийца под надуманным предлогом проследовал с потерпевшим на улицу к мусорным контейнерам, где нанес ему еще 14 ударов ножом, а затем погрузил тело в контейнер».
Через несколько часов истекающий кровью пенсионер был обнаружен в помойке. Ему вызвали скорую помощь, но, к сожалению, мужчина умер в больнице, не приходя в сознание. «Во время следствия установлено, что виновный ранее судим за убийство и длительное время отбывал наказание, — добавил представитель СУ СКР по региону Михаил Третьяков. — Освободился менее года назад. Обвиняемый под тяжестью собранных доказательств полностью признал свою вину. Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска признан виновным».
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