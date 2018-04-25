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Осужденные по делу «Дальспецстроя» ждут апелляции
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Осужденные по делу «Дальспецстроя» ждут апелляции 

News.ru 51 минуту назад
Фото: News.ru
Фигуранты дела о хищении на космодроме «Восточный» решением Верховного суда отправлены в Москву. Об этом заявил адвокат Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.
По сообщению Слепцова, до участия в апелляционном заседании подсудимые будут находиться в московском СИЗО. Точная дата рассмотрения дела на данный момент не оглашается.
Как сообщалось ранее, Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы и навначил выплату штрафа в размере 1,5 млн рублей. Остальные трое обвиняемых по делу получили также реальные сроки заключения. Михаил Хризман был приговорен к отбыванию заключения сроком на 5,5 лет, Виктор Чудов — на 6 лет, Владимир Ашихмин — на 7 лет.
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