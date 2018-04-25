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33-летнего нижегородца осудили за незаконную переделку оружия и хранение патронов
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33-летнего нижегородца осудили за незаконную переделку оружия и хранение патронов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Московский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине, работавшему оружейным мастером в одном из оружейных салонов города, который обвинялся в незаконном хранении патронов, незаконном завладении оружием и его переделке.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Анна Хохлова.
По данным следствия, мужчина без ведома брата взял его карабин «Сайга МК», на котором заменил штатный переводчик-предохранитель на переводчик-предохранитель от другой модели охотничьего оружия на базе автомата конструкции Калашникова, который не оснащен блокиратором ударно-спускового механизма при сложенном прикладе.
В результате незаконной переделки огнестрельного оружия, карабин получил новые свойства: появилась возможность стрелять при сложенном прикладе.
Кроме того, при обыске у оружейника были найдены 2 винтовочных патрона к боевому оружия и 112 патронов к пистолета ПМ.
Уголовное дело слушалось в особом порядке.
Решением суда мужчина был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Напомним, житель Богородска обвиняется в 18 эпизодах приобретения и хранения оружия.
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