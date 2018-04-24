Участнику беспорядков в Брюсселе предъявили обвинение

БРЮССЕЛЬ , 24 апр — РИА Новости Александр Шишло . Житель Брюсселя, участвовавший в беспорядках в столичной коммуне Андерлехт, взят под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на жизнь полицейских, сообщили РИА Новости в районной администрации.

"Один из участников беспорядков задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на жизнь полицейских", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, молодежь третий день подряд устраивает бесчинства в коммуне Андерлехт, забрасывая камнями полицейских и журналистов. Беспорядки с участием молодых людей в микрорайоне Петербос, в котором велика доля выходцев из Северной Африки, начались после того, как контролеры задержали за безбилетный проезд в автобусе несколько подростков. Один из них был задержан за оказание сопротивления, но затем отпущен. После этого молодые люди нанесли побои троим контролерам, сообщали ранее местные СМИ.