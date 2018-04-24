Ещё
Прокурор просит условный срок для обвиняемых по делу о беспорядках у парламента Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурор просит условный срок для обвиняемых по делу о беспорядках у парламента Крыма 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Государственный обвинитель во вторник в ходе прений в Центральном районном суде Симферополя предложил приговорить к условному лишению свободы пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Об этом сообщил адвокат одного из них Эдем Семедляев.
"Сегодня выступил в прениях прокурор и по итогу запросил для Али Асанова — моего подзащитного и Мустафы Дегерменджи пять лет [лишения свободы] условно и три года испытательного срока", — сказал Семедляев в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.
По его словам, другим фигурантам дела — Эскендеру Кантемирову, Эскендеру Эмирвалиеву и Арсену Юнусову — прокурор требует назначить 3,5 года условно с испытательным сроком в два года.
По данным следствия, в результате беспорядков у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают замглавы запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза, которого уже приговорили к восьми годам заключения, но освободили от уголовной ответственности, после чего он вылетел сначала в Турцию, а затем — в Киев.
Дело Чийгоза выделили в отдельное производство, уголовное дело в отношении остальных участников рассматривают в Центральном районном суде Симферополя. Обвиняемые вину не признают и считают дело «политически мотивированным».
ТАСС: последние новости
Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности Первоклассник умер после получения травм на школьном стадионе в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ250
Совет Европы пригрозил наказать Россию221
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву63
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение