Прокурор просит условный срок для обвиняемых по делу о беспорядках у парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Государственный обвинитель во вторник в ходе прений в Центральном районном суде Симферополя предложил приговорить к условному лишению свободы пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Об этом сообщил адвокат одного из них Эдем Семедляев. "Сегодня выступил в прениях прокурор и по итогу запросил для Али Асанова — моего подзащитного и Мустафы Дегерменджи пять лет [лишения свободы] условно и три года испытательного срока", — сказал Семедляев в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook. По его словам, другим фигурантам дела — Эскендеру Кантемирову, Эскендеру Эмирвалиеву и Арсену Юнусову — прокурор требует назначить 3,5 года условно с испытательным сроком в два года. По данным следствия, в результате беспорядков у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали Эскендер Кантемиров , Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают замглавы запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза, которого уже приговорили к восьми годам заключения, но освободили от уголовной ответственности, после чего он вылетел сначала в Турцию , а затем — в Киев. Дело Чийгоза выделили в отдельное производство, уголовное дело в отношении остальных участников рассматривают в Центральном районном суде Симферополя. Обвиняемые вину не признают и считают дело «политически мотивированным».