Полиция задержала мужчину, проломившего висок студенту на севере Москвы

По данным ведомства, утром 2 мая в больницу с Бескудниковского бульвара доставили студента 1999 г. рождения. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом височной кости.

«Вечером того же дня неподалеку от места преступления задержан гражданин 1981 г. рождения. Установлено, что он во время ссоры ударил потерпевшего рукой по голове и скрылся», — сказали в столичном главке.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.