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Полиция задержала мужчину, проломившего висок студенту на севере Москвы
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Полиция задержала мужчину, проломившего висок студенту на севере Москвы 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: MosDay.ru
Задержан подозреваемый в причинении тяжких травм молодому человеку на севере столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, утром 2 мая в больницу с Бескудниковского бульвара доставили студента 1999 г. рождения. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом височной кости.
«Вечером того же дня неподалеку от места преступления задержан гражданин 1981 г. рождения. Установлено, что он во время ссоры ударил потерпевшего рукой по голове и скрылся», — сказали в столичном главке.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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