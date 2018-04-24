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В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
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В Уфе арестовали главу ячейки «Свидетелей Иеговы»* за экстремизм 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главу ячейки "Свидетелей Иеговы"* арестовали в Уфе по обвинению в организации деятельности экстремистов, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".
Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.
"В Уфе арестован 31-летний организатор ячейки религиозного объединения "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", деятельность которого запрещена решением Верховного Суда РФ", — говорится в сообщении.
Как сообщается, расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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