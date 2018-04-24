Двое жителей Якутска подозреваются в разбойном нападении

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило экстренное сообщение из медицинского учреждения о поступлении пациента с множественными телесными повреждениями, в том числе подозрением на черепно-мозговую травму.

Прибывшей следственно-оперативной группе 34-летний потерпевший пояснил, что двое молодых людей более трех суток насильно удерживали его в квартире, а затем похитили 68 000 рублей.

Выяснилось, что потерпевший познакомился с ними в одном из развлекательных заведений города, после чего, они позвали его в арендованную ими квартиру. В течение последующих трех суток злоумышленники удерживали мужчину в квартире и избивали, используя металлический прут и разбитую бутылку. Также его заставили написать расписку о якобы имеющемся денежном долге перед ними, предполагая таким образом уйти от уголовного преследования в случае обращения потерпевшего в полицию. Только на четвертые сутки потерпевший был отпущен, а злоумышленники скрылись.

В результате предпринятых оперативных мер, полицейские в течение трех дней установили личности и местонахождение подозреваемых. 19-летние уроженцы Мирнинского и Горного районов задержаны. Задержанные пояснили, что в ночном клубе заметили, что потерпевший имеет крупную сумму денег и решили завладеть ими.