Разгильдеев вернул деньги за свое «разгильдяйство»

Фото с ресурса s12.stc.all.kpcdn.net Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Мстерского детского дома» 50-летнего Александра Разгильдеева , обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога.

Напомню, по версии следствия с января 2015 по февраль 2017 года бывший директор распоряжался бюджетными деньгами в своих корыстных целях. В этот период благотворительный фонд «Надежда» материально помогал детскому дому, однако Разгильдеев использовал денежные средства для личных целей, а руководству фонда направлял фиктивные отчеты об использовании средств.

По оценкам следствия, обвиняемый обманным путем завладел средствами благотворительного фонда «Надежда» в размере 217 тысяч рублей.

Кроме того, директор учреждения воспользовался служебным положением и давал указания подчиненному оформлять документы и начислять заработную плату на «мертвую душу». Мошенническим путем он присвоил 62 тысячи рублей бюджетных средств.

На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб в 62 тысячи рублей департаменту образования, а в ходе следствия добровольно вернул 217 тысяч рублей благотворительному фонду.