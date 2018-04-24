Ещё
Разгильдеев вернул деньги за свое «разгильдяйство»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разгильдеев вернул деньги за свое «разгильдяйство» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса s12.stc.all.kpcdn.net  Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Мстерского детского дома» 50-летнего Александра Разгильдеева, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога.
Напомню, по версии следствия с января 2015 по февраль 2017 года бывший директор распоряжался бюджетными деньгами в своих корыстных целях. В этот период благотворительный фонд «Надежда» материально помогал детскому дому, однако Разгильдеев использовал денежные средства для личных целей, а руководству фонда направлял фиктивные отчеты об использовании средств.
По оценкам следствия, обвиняемый обманным путем завладел средствами благотворительного фонда «Надежда» в размере 217 тысяч рублей.
Кроме того, директор учреждения воспользовался служебным положением и давал указания подчиненному оформлять документы и начислять заработную плату на «мертвую душу». Мошенническим путем он присвоил 62 тысячи рублей бюджетных средств.
На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб в 62 тысячи рублей департаменту образования, а в ходе следствия добровольно вернул 217 тысяч рублей благотворительному фонду.
ТВ-МИГ: последние новости
Четыре пьяных подростка до смерти избили бездомную в Кольчугино Похитил 20 килограммов мяса Большой срок любителю мальчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах140
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой179
Скончался Геннадий Леонов10
Зачем Понаровская вернулась в Россию35
Украина объявила России речную блокаду199
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение