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Загадочное письмо в «деле Серебренникова»
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Загадочное письмо в «деле Серебренникова» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Министерство культуры провело внутреннюю проверку из-за письма, которое фигурирует в деле Серебренникова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
В прошлую среду, 18 апреля, Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве в «Седьмой студии». Одним из оснований было обращение в суд, подписанное представителем ведомства Еленой Зайцевой.
Теперь выясняется, что она вроде как не имела полномочий на то, чтобы подписывать подобный документ. А защита вообще не знает, кто является представителем потерпевшей стороны, рассказала Business FM адвокат директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которую обвиняют в мошенничестве и сговоре с режиссером Кириллом Сереберенниковым, Ирина Поверинова.
Ирина Поверинова адвокат «Мнение потерпевшего для суда играет роль. Если следствие предъявляет какую-то бумажку, значит, оно придавало этому большое значение. Допустим, человека никогда условно досрочно не могут освободить от наказания, если потерпевший возражает. Я имею право предполагать, что, если бы министерство просило изменить меру пресечения, может быть, суд бы взял и послушал адвоката. И мы в глаза не видели, кто является представителем потерпевшего. Мы же до тех томов пока не дошли. Следователь перенес на судебное заседание письмо и попросил его приобщить. Я возражала лично и говорила о том, что мы желали бы, чтобы Министерство культуры в живом виде явилось бы в судебное заседание. Что это за письмо, когда потерпевшая высказывает свои пожелания о мере пресечения? Первый раз слышу, чтобы люди, потерпевшие жаждали — ну это бывает, какие-то дела, когда кто-то убил, по тяжелому делу, чтобы людей оставили под стражей. Но Министерство культуры когда попросило оставить под стражей, для нас это было вообще просто потрясение. Штамп на этом письме Следственного комитета, что говорит о том, что они все действия согласовывают со следователями. Кто такая Зайцева, мы не знали. Скандал разразился на следующий день, когда корреспонденты стали Министерству культуры задавать вопрос: кто подписал и почему вы вообще так относитесь к людям? Причем это было очень противно, вот по-адвокатски, по-человечески, со всех точек зрения, потому что держать людей, кого под стражей, кого под домашним арестом по такому делу — это просто безобразие. Министерство культуры в очередной раз показало свое лицо, я не думаю, что Зайцева ни с кем это согласовывала».
Дело по якобы мошенничеству в «Седьмой студии» началось год назад. В мае прошлого года в «Гоголь-центре» и у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски. Министерство культуры РФ заявило по делу Серебренникова иск на 133 млн рублей.
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