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Суд в Брянске приговорил к пожизненному сроку мужчину, убившего четырех человек
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Суд в Брянске приговорил к пожизненному сроку мужчину, убившего четырех человек 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мужчину, обвиняемого в убийстве четырех человек в Москве и Брянской области, приговорили к пожизненному лишению свободы. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, его также признали виновным в разбое.
"Собранные следственными органами ГСУ СК по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сообщила она.
Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года мужчина вблизи жилого дома по улице Хамовнический вал в Москве не менее четырех раз ударил ножом в шею 20-летнюю девушку, после чего похитил ее сумку, в которой находилось 19 тыс. рублей и мобильный телефон. Мужчина скрылся из Московского региона, а в мае 2017 года его обнаружили в Брянской области.
В рамках расследования убийства девушки следователь проанализировал убийства в других регионах при схожих обстоятельствах и установил причастность обвиняемого к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по убийству своих родителей и близкого друга на территории области, отметила представитель столичного главка СК.
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