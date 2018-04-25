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Тамбовчанина посадили за шантаж школьниц
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Тамбовчанин получил шесть лет колонии за шантаж школьниц их интимными фото 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Тамбовской области, который, пообещав дорогой смартфон, заполучил у школьниц в интернете интимные фото, а затем шантажировал их, угрожая опубликовать снимки в соцсети, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в январе 2017 года 19-летний житель Тамбовской области в соцсети "ВКонтакте" познакомился с двумя девочками, 13 и 14 лет. Общаясь с ними, он предлагал школьницам в обмен дорогостоящий смартфон прислать ему их фотографии и видеофайлы интимного содержания.
"Затем, угрожая размещением в сети интернет полученных материалов, молодой человек требовал от них перевести ему денежные средства на электронный кошелек. После этого девочки прекращали переписку с ним и блокировали его доступ на свои страницы в социальных сетях. В подтверждение своих угроз он переслал фото одной из девочек другому лицу посредством сообщения в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в сообщении.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна, никаких обещанных смартфонов школьницы не получили. Собеседница агентства отметила, что живут девочки в разных регионах страны, а в отношении молодого человека было возбуждено дело по статьям "развратные действия", "вымогательство" и "незаконное распространение сведений о частной жизни лица".
"Приговором суда по совокупности ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Как отмечает следствие, на момент вынесения приговора парень уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.
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