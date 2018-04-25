Тамбовчанина посадили за шантаж школьниц

Тамбовчанин получил шесть лет колонии за шантаж школьниц их интимными фото

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Тамбовской области , который, пообещав дорогой смартфон, заполучил у школьниц в интернете интимные фото, а затем шантажировал их, угрожая опубликовать снимки в соцсети, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в январе 2017 года 19-летний житель Тамбовской области в соцсети "ВКонтакте" познакомился с двумя девочками, 13 и 14 лет. Общаясь с ними, он предлагал школьницам в обмен дорогостоящий смартфон прислать ему их фотографии и видеофайлы интимного содержания.

"Затем, угрожая размещением в сети интернет полученных материалов, молодой человек требовал от них перевести ему денежные средства на электронный кошелек. После этого девочки прекращали переписку с ним и блокировали его доступ на свои страницы в социальных сетях. В подтверждение своих угроз он переслал фото одной из девочек другому лицу посредством сообщения в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна, никаких обещанных смартфонов школьницы не получили. Собеседница агентства отметила, что живут девочки в разных регионах страны, а в отношении молодого человека было возбуждено дело по статьям "развратные действия", "вымогательство" и "незаконное распространение сведений о частной жизни лица".