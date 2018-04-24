Прокуратура ЗАО проверила ЗВО «Еврострой» по обращениям семи работников

Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы проведена проверка по обращениям 7 работников ЗАО «Еврострой» о нарушении трудовых прав в части порядка и сроков оплаты труда.

Проведенной проверкой установлено, что в организации перед указанными работниками за период с сентября по декабрь 2017 года образовалась задолженность на общую сумму 1 118 120, 82 рублей. Кроме того, окончательный расчет с работниками в день их увольнения не произведен.

Несмотря на имеющуюся задолженность свыше миллиона рублей, руководством ЗАО «Еврострой» на протяжении полугода не принимались меры к её погашению. Лишь в рамках проведения прокуратурой округа проверки ЗАО «Еврострой» перед работниками погашена задолженности на общую сумму 1 118 120, 82 рублей.

По результатам выявленных нарушений трудового законодательства прокуратурой округа в адрес генерального директора ЗАО «Еврострой» внесены представления.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ , которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в г. Москве.