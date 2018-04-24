Прокуратура ЗАО проверила ЗВО «Еврострой» по обращениям семи работников 

Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы проведена проверка по обращениям 7 работников ЗАО «Еврострой» о нарушении трудовых прав в части порядка и сроков оплаты труда.
Проведенной проверкой установлено, что в организации перед указанными работниками за период с сентября по декабрь 2017 года образовалась задолженность на общую сумму 1 118 120, 82 рублей. Кроме того, окончательный расчет с работниками в день их увольнения не произведен.
Несмотря на имеющуюся задолженность свыше миллиона рублей, руководством ЗАО «Еврострой» на протяжении полугода не принимались меры к её погашению. Лишь в рамках проведения прокуратурой округа проверки ЗАО «Еврострой» перед работниками погашена задолженности на общую сумму 1 118 120, 82 рублей.
По результатам выявленных нарушений трудового законодательства прокуратурой округа в адрес генерального директора ЗАО «Еврострой» внесены представления.
В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в г. Москве.
По факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.