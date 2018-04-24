Защита К. Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля 

Защита художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Дмитрия Харитонова в защиту интересов обвиняемого К. Серебренникова», — сказала она, уточнив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Также адвокат Ксения Карпинская обжаловала продление ареста до 19 июня обвиняемому экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.
Ранее Басманный суд продлил домашний арест до 19 июля К. Серебренникову, также до указанной даты продлен срок домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум; домашний арест экс-гендиректору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину продлен до 24 мая, а срок содержания под стражей экс-директору «Гоголь-центра» А. Малобродскому — до 19 июня, срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру АНО «Седьмая студия» Нине Масляевой продлен до 23 мая.
Расследование уголовного дела завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.
Следователь по делу сообщал Агентству «Москва», что материалы в отношении Н. Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.
Фигурантами дела являются К. Серебренников, Ю. Итин, Н. Масляева, А. Малобродский, а также С. Апфельбаум.
По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».
Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий выделенных «Седьмой Студии». Таким образом были похищены бюджетные средства.