Защита К. Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля

Защита художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова , обвиняемого по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Дмитрия Харитонова в защиту интересов обвиняемого К. Серебренникова», — сказала она, уточнив, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее Басманный суд продлил домашний арест до 19 июля К. Серебренникову, также до указанной даты продлен срок домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум ; домашний арест экс-гендиректору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину продлен до 24 мая, а срок содержания под стражей экс-директору «Гоголь-центра» А. Малобродскому — до 19 июня, срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру АНО «Седьмая студия» Нине Масляевой продлен до 23 мая.

Расследование уголовного дела завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России , как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.

Следователь по делу сообщал Агентству «Москва» , что материалы в отношении Н. Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.

Фигурантами дела являются К. Серебренников, Ю. Итин, Н. Масляева, А. Малобродский, а также С. Апфельбаум.

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».

Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий выделенных «Седьмой Студии». Таким образом были похищены бюджетные средства.