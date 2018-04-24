В Перми задержали мужчину, который сломал нос и рёбра своему брату

Перми сотрудники полиции задержали мужчину, который нанёс тяжкий вред здоровью своего брата.

По версии правоохранителей, 23 апреля мужчины распивали спиртные напитки в доме на улице Ленина. В какой-то моент застолья произошла ссора. 41-лений хозяин квартиры избил 60-летнего брата. Того госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами рёбер и носа.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Неработающий подозреваемый задержан», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.