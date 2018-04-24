Экономической безопасностью ФСБ займется начальник управления по борьбе с коррупцией 

Начальник управления «М» ФСБ России Сергей Алпатов стал одним из руководителей службы экономической безопасности ФСБ, сообщает «Коммерсант».
Тайна повышения
О переводе генерал-лейтенанта Сергея Алпатова на должность первого заместителя начальника службы экономической безопасности ФСБ «Коммерсанту» сообщили сразу несколько источников. Официальный указа президента о назначении, скорее всего, из соображений секретности обнародован не будет.
Сергей Алпатов является выходцем из УСБ ФСБ. Управление «М», которое занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах, он возглавил около трех лет назад. За это время самыми известными разоблачениями стали уголовные дела в отношении осужденного за аферу с завышением цен на электронные браслеты экс-главы ФСИН Александра Реймера, недавно арестованного за махинации и взятки вместе с подчиненными замглавы тюремного ведомства Олега Коршунова. Оперативниками были выявлены масштабные хищения при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, факты коррупции в ФТС, а также арестован полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко из ГУЭБиПК. А одни из последних разработок управления «М» привели не только к арестам за взятки чиновников СКР — генерал-майора Дениса Никандрова, а также полковников Михаила Максименко, Александра Ламонова и Алексея Крамаренко, но и могут закончиться реформой Следственного комитета России, который хотят объединить с полицейским следствием.
Следует отметить, что все это время шло определенное соперничество между сотрудниками управления «М» и управления «К» (противодействие злоупотреблениям среди чиновников и в кредитно-финансовой сфере), которое возглавляет другой выходец из УСБ ФСБ Иван Ткачев. Ранее управления «М», «К» и целый ряд других входили в СЭБ, но впоследствии, по некоторым данным, борцы с коррупцией в правоохранительных органах и силовых структурах оказались в прямом подчинении директора ФСБ.
Именно генерал Ткачев отвечал за оперативную разработку сотрудников ГУЭБиПК МВД, которая завершилась тем, что его экс-руководитель Денис Сугробов вместе с рядом подчиненных были осуждены за организацию преступного сообщества и участие в нем. По сведению источников «Коммерсанта», благодаря другим оперативным мероприятиям, в том числе в отношении получившего срок за коррупцию экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева, генерал Ткачев также может рассчитывать на повышение. Тем более что СЭБ ФСБ сейчас возглавляет бывший начальник УСБ Сергей Королев.