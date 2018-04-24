Экономической безопасностью ФСБ займется начальник управления по борьбе с коррупцией

Начальник управления «М» ФСБ России Сергей Алпатов стал одним из руководителей службы экономической безопасности ФСБ, сообщает «Коммерсант».

Тайна повышения

О переводе генерал-лейтенанта Сергея Алпатова на должность первого заместителя начальника службы экономической безопасности ФСБ «Коммерсанту» сообщили сразу несколько источников. Официальный указа президента о назначении, скорее всего, из соображений секретности обнародован не будет.