Маслодела из Петухово после федерального розыска вернули в суд

Петухово назначено наказание мужчине, у которого при задержании транспортные полицейские изъяли гашишное масло.

Как прокомментировала ИА «Уральский меридиан» руководитель пресс-службы УТ МВД России по УрФО подполковник внутренней службы Елена Епимахова , в 2017 году сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Петухово Курганского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель Тюменской области , который, по видимым признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. Проверка показала, что мужчина, в настоящее время проживающий в Петуховском районе Курганской области , накануне изготовил наркотическое средство — гашишное масло для личного употребления, которое незаконно хранил при себе в стеклянной бутылке. Сотрудники транспортной полиции вещество изъяли и направили на исследование, подтвердившее, что жидкость содержит гашишное масло. Масса наркотика составила 1,18 грамма, что является значительным размером.

В отношении неоднократно ранее судимого злоумышленника дознавателями было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана и материалы переданы в суд.

В период рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый скрылся от органов правосудия и был объявлен в федеральный розыск. После проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками транспортной полиции и сопровожден в суд.

В настоящее время Петуховским районным судом мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.