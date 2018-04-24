Ещё
Маслодела из Петухово после федерального розыска вернули в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу выдвинул обвинение США
Шойгу выдвинул обвинение США

Маслодела из Петухово после федерального розыска вернули в суд 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Петухово назначено наказание мужчине, у которого при задержании транспортные полицейские изъяли гашишное масло.
Как прокомментировала ИА «Уральский меридиан» руководитель пресс-службы УТ МВД России по УрФО подполковник внутренней службы Елена Епимахова, в 2017 году сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Петухово Курганского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель Тюменской области, который, по видимым признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. Проверка показала, что мужчина, в настоящее время проживающий в Петуховском районе Курганской области, накануне изготовил наркотическое средство — гашишное масло для личного употребления, которое незаконно хранил при себе в стеклянной бутылке. Сотрудники транспортной полиции вещество изъяли и направили на исследование, подтвердившее, что жидкость содержит гашишное масло. Масса наркотика составила 1,18 грамма, что является значительным размером.
В отношении неоднократно ранее судимого злоумышленника дознавателями было возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана и материалы переданы в суд.
В период рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый скрылся от органов правосудия и был объявлен в федеральный розыск. После проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками транспортной полиции и сопровожден в суд.
В настоящее время Петуховским районным судом мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Уральский меридиан: последние новости
Тюменцу грозит срок за заведомо ложный донос о невыплате зарплаты Ямалец получил 11 лет за убийство старшего брата Собирающий растения молодой человек привлек внимание полицейских
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины274
Что Россия проиграла в Армении111
Кремль готовит суперманевр497
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма50
Шойгу выдвинул обвинение США54
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение