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Наркотики и психотропные вещества нашли у 29-летнего нижегородца
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Наркотики и психотропные вещества нашли у 29-летнего нижегородца 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
В Московском районе сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержан ранее судимый 29-летний мужчина.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, он подозревается в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
В ходе личного досмотра у задержанного изъято шесть свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что найденные вещества является наркотическими средствами общей массой 2,209 гр и 0,113 гр.
В настоящее время в отношении злоумышленника избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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