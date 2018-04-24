Наркотики и психотропные вещества нашли у 29-летнего нижегородца

В Московском районе сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержан ранее судимый 29-летний мужчина.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , он подозревается в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе личного досмотра у задержанного изъято шесть свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что найденные вещества является наркотическими средствами общей массой 2,209 гр и 0,113 гр.

В настоящее время в отношении злоумышленника избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.