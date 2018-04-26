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В Бурятии прекратили уголовное преследование экс-замглавы минприроды
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В Бурятии прекратили уголовное преследование экс-замглавы минприроды 

РИА Новости 41 минуту назад
КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Уголовное преследование экс-замминистра природных ресурсов Бурятии прекращено после его раскаяния и возмещения ущерба, сообщил РИА Новости представитель Железнодорожного суда Улан-Удэ Булат Раднаев.
Лбова задержали в марте 2017 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Он обвинялся в хищении более 2,6 миллиона рублей.
"Уголовное преследование в отношении Александра Лбова прекращено. Он раскаялся и возместил ущерб. Также было учтено, что это было первым преступлением средней тяжести, ранее он к уголовной ответственности не привлекался", — сказал Раднаев.
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