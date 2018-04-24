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Гаишник стал жертвой собственной алчности во Владивостоке
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Гаишник стал жертвой собственной алчности во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В январе 2018 года сотрудник ДПС, находясь на службе, остановил пьяного автомобилиста. Возбуждать административное производство против злоумышленника он не стал, а потребовал с нарушителя взятку. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Водитель пообещал заплатить мздоимцу и поднялся к себе домой за требуемой суммой. Сам при этом не только взял деньги, но и позвонил в полицию.
Взяточника-гаишника
задержали при получении 50 тысяч рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 290 УК РФ в отношении сотрудника ДПС утверждено. Дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Владивостока.
В Москве автолюбитель стал жертвой автоподставщиков и лишился 228 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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