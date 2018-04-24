Гаишник стал жертвой собственной алчности во Владивостоке

В январе 2018 года сотрудник ДПС , находясь на службе, остановил пьяного автомобилиста. Возбуждать административное производство против злоумышленника он не стал, а потребовал с нарушителя взятку. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Водитель пообещал заплатить мздоимцу и поднялся к себе домой за требуемой суммой. Сам при этом не только взял деньги, но и позвонил в полицию.

Взяточника-гаишника

задержали при получении 50 тысяч рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 290 УК РФ в отношении сотрудника ДПС утверждено. Дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Владивостока