В Киеве перенесли на 7 мая заседание по делу об убийстве журналиста Бузины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости . Шевченковский районный суд Киева перенес на 7 мая предварительное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, передает корреспондент РИА Новости.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 7 мая до 13.00 (совпадает с мск) ", — сказал председательствующий в деле судья Евгений Сидоров . Перерыв объявлен в связи с соответствующим ходатайством защиты обвиняемых в убийстве Бузины, которые попросили перерыв для подготовки дополнительных жалоб на действия следователей при расследовании дела.

В ходе судебного заседания во вторник суд отклонил ходатайство защиты обвиняемых об отводе прокурора, а также заслушал ряд ее жалоб на действия следователей на этапе досудебного следствия.

На предварительном заседании суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, или его надо отправить в прокуратуру на дополнительное расследование, или же его стоит закрыть.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста.