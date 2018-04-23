Напавшие на перевозчиков денег во «Внукове» получили от 4,5 до 13 лет тюрьмы

В июне 2014 года вооруженные подозреваемые на территории столичного аэропорта напали на мужчину и отобрали у него 20 миллионов рублей. Бандитов задержали в процессе подготовки следующего преступления. В преступную группу, в числе прочих, входили двое бывших сотрудников ОМОН транспортной полиции. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты винтовки, пистолеты и боеприпасы.

«Семеро напавших на перевозчиков денег в аэропорту «Внуково» получили от 4,5 до 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.