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Напавшие на перевозчиков денег во «Внукове» получили от 4,5 до 13 лет тюрьмы
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Напавшие на перевозчиков денег во «Внукове» получили от 4,5 до 13 лет тюрьмы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Семь налетчиков, напавших на перевозчиков денег в аэропорту «Внуково», приговорили к лишению свободы на срок от 4,5 до 13 лет, говорится в сообщении пресс-службы СК России.
В июне 2014 года вооруженные подозреваемые на территории столичного аэропорта напали на мужчину и отобрали у него 20 миллионов рублей. Бандитов задержали в процессе подготовки следующего преступления. В преступную группу, в числе прочих, входили двое бывших сотрудников ОМОН транспортной полиции. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты винтовки, пистолеты и боеприпасы.
«Семеро напавших на перевозчиков денег в аэропорту «Внуково» получили от 4,5 до 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
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