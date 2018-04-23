На шоссе Энтузиастов выявили 15 нелегалов

В ходе отчета перед населением участковый обнаружил, что в одной из квартир в доме № 15 по шоссе Энтузиастов прописано 15 иностранных граждан

В ходе проверки квартиры полицейский выяснил — иностранцы не проживают по месту регистрации, что запрещено российским законодательством. Оказалось, что 55-летний владелец квартиры взял с каждого иностранца по две тысячи рублей за временную регистрацию за 3 месяца, зная, что они не будут у него проживать в квартире.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации », — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы УВД по Восточному округу Юлия Шаповалова

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или до трёх лет лишения свободы.