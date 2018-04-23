Семеро напавших в 2014 г. на перевозчика денег в аэропорту Внуково получили от 4,5 до 13 лет колонии

Семеро участников нападения на перевозчика денег в аэропорту Внуково получили реальные сроки лишения свободы — от 4,5 до 13 лет. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета России.

«Суд приговорил семерых граждан, в июне 2014 г. напавших на перевозчиков денег в аэропорту Внуково, к лишению свободы на срок от 4,5 до 13 лет», — отметили в ведомстве.

Как установили следствие и суд, подозреваемые, в числе которых были двое бывших сотрудников ОМОН транспортной полиции, на территории аэропорта Внуково напали на мужчину и открыто похитили у него 20 млн руб. Осужденных задержали во время подготовки к следующему налету. В ходе обысков у преступников изъяли пистолеты, винтовки и боеприпасы.