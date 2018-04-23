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Суд заочно приговорил к различным срокам трех обвиняемых в хищении 8 млрд рублей у «Совкомфлота»
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Суд заочно приговорил к различным срокам трех обвиняемых в хищении 8 млрд рублей у «Совкомфлота» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заочно приговорил на сроки от 11 до 15 лет заключения трех скрывающихся в Великобритании предпринимателей, обвиняемых в хищении более 8 млрд рублей у компаний «Совкомфлот» и «Новошип». Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Юрию Никитину суд назначил 15 лет колонии, Дмитрию Скарге — 12 лет, а Тагиру Измайлову — 11 лет.
«Дорогомиловский суд признал виновными Никитина, Скаргу и Измайлова, заочно приговорив подсудимых к срокам от 11 до 15 лет колонии. Кроме того, Никитину назначен штраф в размере 5 млн рублей, Скарге — 3 млн рублей, а Измайлову — 2,5 млн рублей», — сказала представитель суда.
По словам собеседника агентства, суд также обратил в доход государства арестованное ранее имущество предпринимателей. «Деньги, акции и квартиры подсудимых обращены в доход РФ», — уточнили в пресс-службе суда.
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 Ещё 2 источника 
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