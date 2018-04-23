Суд заочно приговорил к различным срокам трех обвиняемых в хищении 8 млрд рублей у «Совкомфлота»

«Дорогомиловский суд признал виновными Никитина, Скаргу и Измайлова, заочно приговорив подсудимых к срокам от 11 до 15 лет колонии. Кроме того, Никитину назначен штраф в размере 5 млн рублей, Скарге — 3 млн рублей, а Измайлову — 2,5 млн рублей», — сказала представитель суда.