Житель Грозного зарезал знакомую, чтобы завладеть её машиной

Уголовное дело возбуждено против жителя Чечни , убившего подругу из-за машины. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следователей, в ночь с 20 на 21 апреля 2018 года жительница Владикавказа приехала к своему другу в гости в Грозный . Молодой человек, находясь вместе с погибшей в её машине «Лада Калина» нанес ей множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте.

Затем убийца выбросил тело в реку Сунжа, а сам был задержан во время разъездов на автомобиле убитой. Сейчас следственными органами назначены судебно-медицинская, биологическая и криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.