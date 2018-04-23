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Житель Грозного зарезал знакомую, чтобы завладеть её машиной
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Житель Грозного зарезал знакомую, чтобы завладеть её машиной 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело возбуждено против жителя Чечни, убившего подругу из-за машины. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в СУ СКР по республике.
По версии следователей, в ночь с 20 на 21 апреля 2018 года жительница Владикавказа приехала к своему другу в гости в Грозный. Молодой человек, находясь вместе с погибшей в её машине «Лада Калина» нанес ей множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте.
Затем убийца выбросил тело в реку Сунжа, а сам был задержан во время разъездов на автомобиле убитой. Сейчас следственными органами назначены судебно-медицинская, биологическая и криминалистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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