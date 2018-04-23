Путин повысил штрафы за нарушение трубований промышленной безопасности в пять раз

Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ вводит в Уголовный кодекс статью о нарушениях требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за предусмотренное статьёй деяние достигнет 400 тысяч рублей.

В настоящее время ответственность за подобные преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса.