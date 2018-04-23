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Путин повысил штрафы за нарушение трубований промышленной безопасности в пять раз
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Путин повысил штрафы за нарушение трубований промышленной безопасности в пять раз 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Документ вводит в Уголовный кодекс статью о нарушениях требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за предусмотренное статьёй деяние достигнет 400 тысяч рублей.
В настоящее время ответственность за подобные преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса.
Как отмечал замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас, закон унифицирует близкие составы преступлений в рамках одной статьи Уголовного кодекса.
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