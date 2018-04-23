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Москвич ответит за убийство кота
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Полиция в Москве завела дело на мужчину за жестокое убийство своего кота 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Полиция в Москве возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, избившего своего кота до смерти металлической трубой и прыгавшего на его теле, сообщает прокуратура столицы в понедельник.
Прокуроры в ходе проверки выяснили, что 12 апреля молодой человек в квартире на Соловьином проезде до смерти избил своего кота Барсика металлической трубой. Затем он вынес кота в пакете в ближайший парк, где его выбросил и прыгал на пакете с мертвым животным около 10 минут, сообщает надзорное ведомство.
Вскрытие выявило у погибшего кота "множественные повреждения, в том числе надрыв верхней трети трахеи, перелом нижней челюсти, множественные разрывы диафрагмы со смещением печени в грудную полость, множественные разрывы легких, разрывы и размозжение печени, отрыв почек".
"По требованию Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы следственным отделом ОМВД России по району Ясенево Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя столицы по статье … "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным прокуратуры Москвы, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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