Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-главу Фондсервисбанка по делу о хищении 1,3 млрд рублей

"Мосгорсуд в понедельник отклонил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Ладонщикова и Воловника, избрав обвиняемым домашний арест на срок до 25 июля", — сказал представитель суда.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что руководитель и два сотрудника коммерческой фирмы, подозреваемые в незаконном выводе более 1 млрд рублей из космической промышленности и арестованные Тверским судом Москвы, проходят по делу Фондсервисбанка. МВД РФ при содействии госкорпорации «Роскосмос» в рамках проводимых следственных мероприятий по делу Фондсервисбанка задержало подозреваемых по данному делу — руководителя, бухгалтера и начальника юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств.

Как сообщали ранее в пресс-центре МВД, при обыске у Воловника и Ладонщикова было обнаружено около $1 млн Они были арестованы 27 апреля 2017 года. Согласно материалам дела, Воловник может быть причастен и к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в Фондсервисбанке госкорпорацией «Роскосмос». По версии следствия, он организовал схему вывода средств Роскосмоса для финансирования личных проектов.