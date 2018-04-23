В Петербурге продлили арест фигурантам дела об изнасиловании детдомовцев 

Санкт-Петербургский горсуд продлил арест пяти фигурантам дела об изнасиловании воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию №8».
Кирилл Покалюк, Павел Прикащиков, Станислав Виноградов, Михаил Елин и Андрей Соловьев пробудут в СИЗО до 23 июня. За это время следователи должны будут подготовить обвинительное заключение. Подозреваемые просили отпустить их под домашний арест и полностью отрицали свою вину.
Мужчин обвиняют в изнасиловании четырех воспитанников детского дома на протяжении пяти лет — с 2005 по 2010 год. Соловьев и Покалюк сами выросли в этом учреждении, Елин работал там заместителем директора, а Виноградов был директором школы №565.