Датский изобретатель субмарины Nautilus получил пожизненный срок 

Изобретатель подводной лодки Nautilus гражданин Дании Петер Мадсен приговорен судом Копенгагена 25 апреля к пожизненному заключению, сообщает британский телеканал SkyNews.
Суд признал Мадсена виновным в изнасиловании и убийстве шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась на борту Nautilus 10 августа 2017 года вместе с Мадсеном для подготовки статьи об изобретателе.
11 августа спасатели подобрали Мадсена с тонущей субмарины. Журналистки с ним не было, что послужило причиной начала расследования. В конце августа тело Валь было найдено в море.
Мадсен вначале утверждал, что причиной гибели журналистки стал несчастный случай, но затем признал, что планировал убийство женщины заранее, а в море убил ее и выкинул в море.