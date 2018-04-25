Датский изобретатель субмарины Nautilus получил пожизненный срок

Суд признал Мадсена виновным в изнасиловании и убийстве шведской журналистки Ким Валль , которая отправилась на борту Nautilus 10 августа 2017 года вместе с Мадсеном для подготовки статьи об изобретателе.

11 августа спасатели подобрали Мадсена с тонущей субмарины. Журналистки с ним не было, что послужило причиной начала расследования. В конце августа тело Валь было найдено в море.

Мадсен вначале утверждал, что причиной гибели журналистки стал несчастный случай, но затем признал, что планировал убийство женщины заранее, а в море убил ее и выкинул в море.