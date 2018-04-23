Прокуратура настаивает на ужесточении наказания экс-директору «Гринфлайта»

Ранее Центральный райсуд Челябинска признал Мануйлова виновным в злоупотреблении полномочиями. От его преступных действий пострадали свыше 4,3 тысяч дольщиков микрорайона «Академ Riverside». Несмотря на то, что прокуратура просила для экс-директора «Гринфлайта» 10 лет колонии, его приговорили лишь к 2,5 годам лишения свободы.

«При определении размера наказания суд недостаточно учёл наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в невозможности выполнения ООО «Гринфлайт» обязательств перед тысячами граждан — участников долевого строительства, а также размер причинённого ущерба на сумму более 10 млн рублей», — уточнила Наталья Мамаева.

Сейчас в адрес Челябинского областного суда направлено апелляционное представление с требованием об усилении назначенного Сергею Мануйлову наказания.