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Прокуратура настаивает на ужесточении наказания экс-директору «Гринфлайта»
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Прокуратура настаивает на ужесточении наказания экс-директору «Гринфлайта» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему директору компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову, рассказала «АиФ-Челябинск» старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Ранее Центральный райсуд Челябинска признал Мануйлова виновным в злоупотреблении полномочиями. От его преступных действий пострадали свыше 4,3 тысяч дольщиков микрорайона «Академ Riverside». Несмотря на то, что прокуратура просила для экс-директора «Гринфлайта» 10 лет колонии, его приговорили лишь к 2,5 годам лишения свободы.
«При определении размера наказания суд недостаточно учёл наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в невозможности выполнения ООО «Гринфлайт» обязательств перед тысячами граждан — участников долевого строительства, а также размер причинённого ущерба на сумму более 10 млн рублей», — уточнила Наталья Мамаева.
Сейчас в адрес Челябинского областного суда направлено апелляционное представление с требованием об усилении назначенного Сергею Мануйлову наказания.
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