Оренбургский водитель скрылся с места ДТП и сообщил об угоне

Накануне в областном центре бойцы Росгвардии задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны приняли сообщение об угоне автомобиля. По прибытии на место со слов заявителя они установили, что машина осталась во дворе и вскоре была угнана.

В ходе розыска росгвардейцы увидели угнанный авто. К тому моменту он попал в ДТП. В разговоре с сотрудниками ДПС сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что водитель Daewoo Nexia совершил столкновение с «Лексусом» и скрылся с места происшествия. Второй участник аварии показал фотографии со смартфона, где было видно, что в момент аварии рядом с Daewoo Nexia находился владелец. Сотрудники Росгвардии опознали в нем мужчину, сообщившего об угоне автомобиля.

Вернувшись по адресу заявителя, его задержали сотрудники Росгвардии и передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложный донос о совершении преступления».