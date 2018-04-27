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Оренбургский водитель скрылся с места ДТП и сообщил об угоне
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Оренбургский водитель скрылся с места ДТП и сообщил об угоне 

ProOren 57 минут назад
Фото: ProOren
Накануне в областном центре бойцы Росгвардии задержали водителя, скрывшегося с места ДТП.
Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны приняли сообщение об угоне автомобиля. По прибытии на место со слов заявителя они установили, что машина осталась во дворе и вскоре была угнана.
В ходе розыска росгвардейцы увидели угнанный авто. К тому моменту он попал в ДТП. В разговоре с сотрудниками ДПС сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что водитель Daewoo Nexia совершил столкновение с «Лексусом» и скрылся с места происшествия. Второй участник аварии показал фотографии со смартфона, где было видно, что в момент аварии рядом с Daewoo Nexia находился владелец. Сотрудники Росгвардии опознали в нем мужчину, сообщившего об угоне автомобиля.
Вернувшись по адресу заявителя, его задержали сотрудники Росгвардии и передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
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