Законность продления ареста бывшим членам правительства Дагестана проверят 7 мая

Мосгорсуд 7 мая рассмотрит жалобу на продление ареста четырем бывшим высокопоставленным чиновникам Дагестана . Они обвиняются в многомиллионных хищениях из республиканского бюджета.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление суда о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Гамидова, Юсуфова, Исаева и Шахова назначено на 10:45 7 мая в Мосгорсуде», — сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы

Ранее решением Басманного суда Москвы срок ареста бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его бывших замов — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова был продлен до 30 июня.

6 апреля суд также арестовал имущество и денежные средства обвиняемых на сотни миллионов рублей. В свою очередь защита обжаловала как постановление о продлении срока ареста, так и обеспечительный арест имущества.

Срок следствия по уголовному делу также продлен до 30 июня.

Четверо чиновников были задержаны 5 февраля, им предъявлено обвинение в мошенничестве. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию соцпрограмм. По версии следствия, общая сумма ущерба от действий обвиняемых превышает 100 миллионов рублей. Никто из фигурантов свою вину не признает.