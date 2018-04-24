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Экс-начфин Бердска не признала вину в пропаже семи млн рублей
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Экс-начфин Бердска не признала вину в пропаже семи млн рублей 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В течение года запрещено занимать руководящие должности. Впрочем, сама Ирина Вагнер уверена, что после судебных тяжб хорошую работу, соответствующую ее квалификации, она найти уже не сможет. Экс-начфина судили по обвинению в халатности.
Ирина Вагнер, будучи руководителем управления финансов, располагала ключом от электронной подписи, что позволяло ей осуществлять операции с бюджетными деньгами. По версии следствия, она передала криптоключ, который обязана была сохранять в тайне, своей подчиненной Яне Ведяшкиной. Та совершила несколько незаконных операций, в результате чего городской бюджет потерял более 7 млн рублей. По приговору суда Яна Ведяшкина уже отбывает наказание. Гособвинение полагает, что Вагнер совершила халатность, не предотвратив преступление. В 2016 году Ирина Вагнер сама доложила о хищении бюджетных денег главе Бердска Евгению Шестернину.
Гособвинитель просил у суда приговорить Вагнер к 10 месяцам исправительных работ. Ирина в своем последнем слове сообщила суду, что виновной себя не считает, и просила о том, чтобы ее оправдали.
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