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Поиском убийцы банкира Пузикова займутся сельские оперативники
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Поиском убийцы банкира Пузикова займутся сельские оперативники 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Напомним, ранее представители Екатерины Пузиковой, оправданной и признанной потерпевшей по делу, передали следователю ее ходатайство о привлечении к ответственности двоюродного брата и полного тезки погибшего — Дмитрия Пузикова.
Однако, по словам адвоката, следователь Андрей Святкин посчитал, что в деле отсутствуют основания для его обвинения в убийстве.
"В общем-то было предсказуемо, что следствие не откажется от своей версии, несмотря на решение суда, — комментирует Карномазов. — Теперь, когда это стало очевидно, нам остается только апеллировать к руководству Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры. Из дела сделали банальную «баранку» и мы окончательно пришли к выводу, что в привлечении Екатерины Пузиковой в качестве обвиняемой присутствует ошибочно понимаемая «честь мундира. Если бы это было просто ошибкой, то органы расследования должны были ее признать и исправить. Но они упорствуют, несмотря на мотивированное решение суда о непричастности нашей подзащитной к убийству».
Сергей Пузиков — отец Дмитрия Пузикова, которого оправданная судом вдова погибшего обвиняет в отравлении своего супруга, заявил журналисту программы «Честный детектив» телеканала «Россия»:
журналист: — Кто и зачем убил вашего племянника? Пузиков: — Ну, кто? Следствие разбирается. Екатерина Григорьевна. журналист: — Но ее оправдал суд. Пузиков: — Ну, суд оправдал, будет дальше следствие. Следствие установит кто. Подтвердит свои ранее…
Как считает второй адвокат Екатерины Пузиковой — Василий Гурко, в телефильме дядя погибшего банкира уверенно заявляет журналисту, что следствие не будет рассматривать иные версии отравления, а будет следовать все той же версии о виновности вдовы, даже после ее оправдания судом. Это полностью согласуется с тем, что писал об этом деле заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский.
Еще в октябре 2014 г. Малиновский дал такую оценку проведенному по делу расследованию: «Расследование велось с явным обвинительным уклоном, без отступления от разработки единственной версии о виновности Пузиковой Е. Г., последовательно навязываемой Пузиковым Д. С., его отцом Пузиковым С. В. Заслуживающие внимание доводы стороны защиты о недостаточности объективных данных для уголовного преследования Пузиковой Е. Г. и нашедшее косвенное подтверждение предположение о причастности к преступлению других лиц отвергнуты по надуманным основаниям».
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