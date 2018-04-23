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В Пушкине освободили заложника
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Полиция в Пушкине освободила человека из квартирного плена 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники УВО задержали в Пушкине пятерых человек, которые незаконно удерживали человека в квартире. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны
Преступники отобрали у 40-летнего гражданина паспорт, личные деньги, мобильный телефон и насильно удерживали его в квартире, заставляя подписать различные документы.
На место происшествия незамедлительно прибыли два наряда групп задержания отдела вневедомственной охраны. Приняв во внимание тот факт, что незаконно удерживаемому человеку может угрожать серьёзная опасность, сотрудники вневедомственной охраны приняли решение войти в квартиру. Попав внутрь помещения, сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего, который являлся автором записки, и пятерых злоумышленников, которые незаконно удерживали гражданина в квартире.
Злоумышленники были задержаны и доставлены в ОМВД. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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