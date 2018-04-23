Защита директора РАМТ Апфельбаум обжаловала продление домашнего ареста

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы обвиняемой Апфельбаум и ее адвоката на постановление суда от 18 апреля 2018 года о продлении Апфельбаум меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказала Царева, отметив, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Домашний арест Апфельбаум был продлен судом до 19 июля. Кроме того, суд продлил до той же даты домашний арест Кириллу Серебренникову, а гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину — до 24 мая.

Бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому суд продлил срок содержания под стражей — до 19 июня.

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.