Ещё
Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"
Пока вы спали: Россиян ждут "бесплатные платежи"

Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии 

ТАСС 37 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 27 апреля. /ТАСС/. Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии Алексею Балуеву, сообщил в пятницу ТАСС источник в местной администрации.
"Сегодня ночью был поджог, полиция выясняет", — сказал собеседник, добавив, что пострадавших нет.
В МВД Бурятии сообщили, что 27 апреля около двух часов ночи в селе Баргузин произошло возгорание нежилого дома, расположенного во дворе и используемого для хранения имущества. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (»Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога")", — сообщили в пресс— службе республиканского МВД.
В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.
По данным местных СМИ, до поджога чиновнику поступали анонимные угрозы.
Балуев занял пост главы Баргузинского района по итогам выборов в сентябре 2016 года. Баргузинский район Бурятии расположен на побережье озера Байкал, является одним из самых привлекательных для туристов.
ТАСС: последние новости
ФСИН: Каждый восьмой пожизненно осужденный уже имеет право на УДО Завершены два дела в отношении экс-замглавы ФСИН о мошенничестве при закупке обуви Вологодская финансовая пирамида похитила у россиян более 30 млн рублей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна62
Что Меркель отдаст за российский газ87
Майские законы отразятся на зарплатах россиян161
Трамп сообщил о ночевке в Москве17
Морской авиации России предрекли смерть587
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение