Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии

УЛАН-УДЭ , 27 апреля. / ТАСС /. Неизвестные подожгли нежилой дом, принадлежащий главе Баргузинского района Бурятии Алексею Балуеву, сообщил в пятницу ТАСС источник в местной администрации.

"Сегодня ночью был поджог, полиция выясняет", — сказал собеседник, добавив, что пострадавших нет.

МВД Бурятии сообщили, что 27 апреля около двух часов ночи в селе Баргузин произошло возгорание нежилого дома, расположенного во дворе и используемого для хранения имущества. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (»Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога")", — сообщили в пресс— службе республиканского МВД.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и его задержание.

По данным местных СМИ, до поджога чиновнику поступали анонимные угрозы.

Балуев занял пост главы Баргузинского района по итогам выборов в сентябре 2016 года. Баргузинский район Бурятии расположен на побережье озера Байкал, является одним из самых привлекательных для туристов.