В Курске осудили банду наркодиллеров

Возраст обвиняемых от 20 до 36 лет, все они ранее не судимы и на момент совершения преступлений не имели официального места работы

На днях Кировский районный суд города Курска вынес судебный приговор семи фигурантам уголовного дела, которые в составе преступной группы распространяли наркотики на территории города. Сеть действовала около полутора месяцев и за это время злоумышленникам удалось реализовать около килограмма синтетики. Сбыт наркотиков осуществлялся путём закладок в так называемые тайники. Прибыльную «работу» молодым людям предложили в Интернете. Организаторы незаконного бизнеса обещали хороший доход при минимальных усилиях.

Как пояснил следователь отдела СУ УМВД России по городу Курску Дмитрий Баринов , большинство участников преступной группы сами употребляли наркотики. Для многих именно это стало решающим моментом, для того, чтобы согласиться. При этом задержанные надеялись остаться незамеченными. Бесконтактным способом они не только распространяли наркотики, но и общались между собой. Свои действия они координировали, переписываясь в соцсетях.

Несмотря на это оперативникам удалось выйти на след преступной группы. В ходе судебного заседания допрошены более 60 свидетелей. По данным областного управления МВД, преступления, совершённые подсудимыми, являются тяжкими и особо тяжкими и представляют собой повышенную общественную опасность.

Пригоровом суда участники преступной группы приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Многие из них раскаялись в совершённых поступках прямо в зале заседаний и попытались предупредить других, не попадаться на удочку организаторов преступного бизнеса. Со слезами на глазах молодые мужчины просили молодёжь внимательнее читать уголовный кодекс и зарабатывать честным трудом.

Один из задержанных после оглашения приговора пояснил: «Лёгкие деньги — не всегда хороший вариант, наш пример, я думаю, всем будет понятен». На вопрос, сколько денег он заработал на «синтетике» парень ответил: «6 с половиной лет».