Вора в законе лишили титула за кражу детей и арестовали в Москве

Москве арестован бывший вор в законе, 56-летний Вардан Асатрян, известный в криминальных кругах, как Бдже. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Криминальный авторитет был задержан оперативниками, которые при личном досмотре нашли у него 15 граммов героина. Бдже предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Если вина бывшего вора в законе будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ИА, Бдже был раскоронован (лишен воровского титула) в 2008 году Асланом Усояном (Дед Хасан) за похищения детей с целью выкупа, причастность к которым авторитет так и не признал. После убийства Усояна в январе 2013 года Бдже попытался вернуть утраченный титул. Однако этому воспротивился вор в законе Сергей Асатрян (Осетрина Младший), который избил Бдже в присутствии других воров.