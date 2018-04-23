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Вора в законе лишили титула за кражу детей
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Вора в законе лишили титула за кражу детей и арестовали в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Прайм Крайм
В Москве арестован бывший вор в законе, 56-летний Вардан Асатрян, известный в криминальных кругах, как Бдже. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
Криминальный авторитет был задержан оперативниками, которые при личном досмотре нашли у него 15 граммов героина. Бдже предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Если вина бывшего вора в законе будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным ИА, Бдже был раскоронован (лишен воровского титула) в 2008 году Асланом Усояном (Дед Хасан) за похищения детей с целью выкупа, причастность к которым авторитет так и не признал. После убийства Усояна в январе 2013 года Бдже попытался вернуть утраченный титул. Однако этому воспротивился вор в законе Сергей Асатрян (Осетрина Младший), который избил Бдже в присутствии других воров.
19 февраля стало известно, что МВД России с начала 2018 года приняло уже несколько решений о высылке из страны иностранных воров в законе. Последнее из них было вынесено в отношении 51-летнего Аслана Кобуладзе.
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