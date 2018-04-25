Жительница Кубани протаранила легковушку на мопеде

34‐летняя жительница Кубани попала в аварию. Она врезалась на мопеде Suzuki в ВАЗ‐210740. Это произошло 24 апреля в районе первого километра автодороги Приморско‐Ахтарск — Бородинская. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские ведомости».

По предварительным данным, женщина не уступила дорогу. Ее госпитализировали. За рулем «семерки» находился

73-летний

мужчина. Обстоятельства аварии уточняются.