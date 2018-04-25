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Жительница Кубани протаранила легковушку на мопеде
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Жительница Кубани протаранила легковушку на мопеде 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
34‐летняя жительница Кубани попала в аварию. Она врезалась на мопеде Suzuki в ВАЗ‐210740. Это произошло 24 апреля в районе первого километра автодороги Приморско‐Ахтарск — Бородинская. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские ведомости».
По предварительным данным, женщина не уступила дорогу. Ее госпитализировали. За рулем «семерки» находился
73-летний
мужчина. Обстоятельства аварии уточняются.
В Ленинградской области автомобиль такси фирмы «Везет» столкнулся с фургоном. Очевидцы уточнили, что авария произошла утром 25 апреля.
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