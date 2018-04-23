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Помощника машиниста электрички обвиняют в гибели на станции Крюково женщины
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Помощника машиниста электрички обвиняют в гибели на станции Крюково женщины 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Прокуратура направила в Зеленоградский районный суд уголовное дело в отношении помощника машиниста электропоезда, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекших смерть пассажира.
По сообщению пресс-службы Северной транспортной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего помощника машиниста, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 20 апреля 2017 года примерно в 21.00 электропоезд сообщением «Крюково — Москва-Пассажирская» произвел плановую остановку на платформе железнодорожной станции Крюково.
В ходе посадки-высадки пассажиров помощник машиниста, находясь на платформе, расположенной в кривом участке пути, визуально не убедившись в отсутствии препятствий для дальнейшего движения электропоезда, дал команду машинисту на закрытие автоматических дверей и отправление поезда, что привело к зажатию ноги 40-летней пассажирки, гражданки Республики Молдовы. В результате начавшегося движения электропоезда женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и погибла.
Дело направлено для рассмотрения по существу в Зеленоградский районный суд г. Москвы.
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