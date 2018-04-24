Нетрезвый водитель сдал нечистого на руку сотрудника ДПС в Приморье

Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ДПС , который обвиняется в получении взятки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступление было совершено в январе 2018 года. Фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль, за рулем котрого находился мужчина, употреблявший накануне алкоголь.

Имея достаточные основания для инициирования вопроса о возбуждении административного производства, сотрудник ДПС предложил передать ему денежное вознаграждение взамен сокрытия факта и непривлечения нарушителя к установленной законом ответственности.

После передачи сотруднику ДПС в качестве взятки 50 тысяч рублей последний был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.