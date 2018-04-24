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Нетрезвый водитель сдал нечистого на руку сотрудника ДПС в Приморье
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Нетрезвый водитель сдал нечистого на руку сотрудника ДПС в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ДПС, который обвиняется в получении взятки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено в январе 2018 года. Фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль, за рулем котрого находился мужчина, употреблявший накануне алкоголь.
Имея достаточные основания для инициирования вопроса о возбуждении административного производства, сотрудник ДПС предложил передать ему денежное вознаграждение взамен сокрытия факта и непривлечения нарушителя к установленной законом ответственности.
После передачи сотруднику ДПС в качестве взятки 50 тысяч рублей последний был задержан.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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