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В Химках убит сотрудник изолятора
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В Химках убит сотрудник изолятора временного содержания 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник изолятора временного содержания (ИВС) убит в ночь на понедельник в Химках. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"В ночь на 23 апреля возле подъезда дома в Химках обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по Химкам с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее. По одной из версий, смерть мужчины наступила от удушения либо от удара об асфальт в результате падения", — сообщила Врадий.
Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. На причастность к убийству проверяется муж сожительницы погибшего. По итогам допросов и получения результатов экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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