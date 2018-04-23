В Химках убит сотрудник изолятора временного содержания

Сотрудник изолятора временного содержания (ИВС) убит в ночь на понедельник в Химках . Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ночь на 23 апреля возле подъезда дома в Химках обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по Химкам с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее. По одной из версий, смерть мужчины наступила от удушения либо от удара об асфальт в результате падения", — сообщила Врадий.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. На причастность к убийству проверяется муж сожительницы погибшего. По итогам допросов и получения результатов экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.